Состоялось заседание коллегии Генеральной прокуратуры

Сегодня под председательством Генпрокурора Ж.Асанова состоялось выездное заседание коллегии Генпрокуратуры в г.Караганде. В зале акимата области озвучены результаты реализации Дорожной карты по реализации рекомендаций Форума «Надзор прокуратуры в сфере предпринимательства», прошедшего 14 июня 2016 года и пути решения наиболее чувствительных для бизнеса проблемных вопросов.

В работе коллегии приняли участие аким Карагандинской области, представители центральных и местных госорганов, НПП «Атамекен», бизнес-сообщества и Уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Генпрокуратура поделилась результатами проводимой работы по созданию нормального бизнес-климата в стране.

В результате принятых системных мер в рамках Дорожной карты:

Первое. По линии СЭС и ЧС исключаем 11 тысяч требований по проверкам. Останется лишь 3 тысячи, которые важны для безопасности и здоровья людей.

Второе. В рамках исполнения поручения Главы государства прорабатываются вопросы по гуманизации адмпроцесса. В частности, предложения по снижению адмштрафов для бизнеса при смягчающих обстоятельствах на 30% уже находятся в Мажилисе.

Третье. Изменили подходы к возбуждению экономических преступлений. Регистрируем преступление только при наличии актов проверок и ущерба. В результате уголовные дела уменьшились в 10 раз. (до Форума - 6 тысяч, после 560).

На заседании также озвучены недостатки работы уполномоченных органов, территориальных прокуроров. Отдельной критике подверглась деятельность прокуратуры Карагандинской области.

Выявлены факты незаконного вовлечения предпринимателей в уголовный процесс. В частности, озвучен пример незаконного привлечения к ответственности 50-тилетнего предпринимателя Долгомыслова. Сотрудник СЭР Абдрахманов, специально вменил мошенничество, чтобы на три дня поместить в ИВС. В конечном итоге, прокуратурой дело прекращено за отсутствием состава преступления. Для Долгомыслова это не прошло бесследно. Был разрушен его брак, подорвано здоровье.

Обращено внимание на то, что с 1 июля 2017 года предприниматели смогут решать споры с фискалами без долгих судебных тяжб и огромных издержек. Для этого создан институт досудебной апелляции по налоговым и таможенным спорам. Сокращаются внеплановые проверки.

Председатель КПСиСУ Багдат Мусин рассказал о новых цифровых технологиях, разработанных прокуратурой.

В частности, с использованием информационного сервиса «Бизнес-тірегі» (внедрен в 2013 г.) проверена законность более 55 тысяч проверок. Только за прошлый год пресекли 700 необоснованных проверок и 300 чиновников наказаны.

В ближайшее время будет внедрено мобильное приложение портала «Бизнес-тірегі». Подать обращение можно будет без ЭЦП.

На сайте Генпрокуратуры есть специальный Формуляр, где предприниматели могут указывать на нормы, препятствующие развитию бизнеса. Поступило 58 предложений от бизнесменов, из них 31 поддержано Генпрокуратурой. Эти ссылки доступны на всех региональных сайтах НПП «Атамекен», а также партии «Нұр Отан».

Подытоживая заседание коллегии, Жакип Асанов подчеркнул важность дальнейшего развития IТ-технологий. Также обозначил ключевые направления и ориентиры, вытекающие из Послания Главы государства. Это развитие бизнеса, упрощение налогового законодательства, проведение масштабной ревизии контрольно-надзорных функций.

По итогам обсуждения Генеральной прокуратурой совместно со всеми заинтересованными сторонами принято решение об актуализации мероприятий Дорожной карты.