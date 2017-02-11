Подарить сиротам семью

Сахибам Садырова

По данным Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК, в Казахстане 29 666 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 21 780 из них находятся под опекой, попечительством, на патронатном воспитании в семьях, 8 066 воспитываются в специальных учреждениях.

Истинное счастье - быть кому-то нужным. Каждый ребенок-сирота мечтает найти маму и папу. А родители смысл жизни видят в своих детях. С 1 января этого года в Казахстане появились две новые формы устройства детей в семью гостевая и приемная семья. Юрист-волонтер добровольного общества «Милосердие» Юрий Юрин говорит, что самая важная форма это усыновление, потом идет опека. Одной из форм опеки является патронатное воспитание. Патронат - это путь друг к другу, когда у одиноких пар в доме поселяется маленький человек и семья становится крепче. Это вид воспитания, при котором дети, оставшиеся без попечения родителей, передаются на содержание в семьи граждан по договору, заключаемому органом, осуществляющим функции опеки или попечительства, и лицом, решившим взять ребенка. Главное преимущество патроната в том, что ребенок, попадая в семейное окружение, получает полноценный уход, заботу и внимание, приобретает опыт проживания в семье, навыки самостоятельной жизни. Подобная форма позволяет вполне реально планировать дальнейшую судьбу многих детей, лишенных родительского попечения. Основная цель социализация ребенка, получение опыта жизни в семье.

- Патронатные воспитатели должны отвечать квалификационным требованиям, предъявляемым к педагогическим работникам. Если при опеке пособие опекунам выплачивается в девять либо десять МРП: на ребенка дошкольного возраста шесть МРП на питание и три МРП на досуг, на школьника семь МРП на еду и три также на нужды, то при патронате эти выплаты сохраняются и к ним добавляется зарплата воспитателя, потому что он становится штатным педагогом в детском учреждении, из которого взят ребенок. Для опеки количество детей не ограничено, а в патронат можно брать не более троих детей, разъясняет Ю. Юрин.

За содержанием и воспитанием детей контроль ведут органы опеки. Существует положение, которое утверждено приказом министра образования и науки за № 14 «О патронатном воспитании». Комиссия проводит проверку семьи не реже одного раза в шесть месяцев.

По словам юриста-волонтера, сегодня патронатные семьи сталкиваются с рядом проблем это трудности с оформлением документов в органах опеки, правовая неграмотность, слабая психологическая поддержка и медицинская помощь.

- Многие казахстанцы хотят быть патронатными родителями. У нас на эту позицию по два года стоят в очереди. Среди желающих не только бездетные семьи, но и состоятельные семейные пары, однако сами детские учреждения и органы опеки не желают устраивать детей в семьи, отмечает эксперт.

Юрий Юрин приводит конкретные случаи. Так, недавно состоялся разрыв договора досрочно. В г. Шымкенте органы опеки отняли у патронатного воспитателя ребенка, ссылаясь на то, что родитель не выполняет своих обязанностей. Еще один пример, в настоящее время у алматинки хотят отобрать ребенка и передать биологической матери, тогда как опекун взял на воспитание мальчика с инвалидностью и полностью вылечил его.

- Есть и такой факт, когда женщина взяла ребенка со СПИДом, однако позже выяснилось, что он здоров. Выставление ложных диагнозов, к сожалению, стало практикой. Цель органов опеки и детских учреждений как можно дольше удерживать детей внутри системы, потому что на каждого из них ежегодно из бюджета выделяется порядка двух миллионов тенге. Однако после 18 лет детдомовцы остаются никому не нужными, рассказывает представитель ОФ «Дом».

Исполнительный директор добровольного общества «Милосердие» Татьяна Семенова подчеркивает, что в стране сформировалась своя система патронатного воспитания.

- Идея патронатной семьи заключается в том, чтобы стороны подыскивали постоянную семью для ребенка. Во время этого процесса он живет во временной семье патронатных родителей. Для них это профессиональная деятельность, они не принимают прав и обязанностей по отношению к ребенку как к родному, однако в последующем могут оформить на него опекунство или даже усыновить. Этот опыт очень эффективен в том плане, что дети учатся жить в семье, они раскрываются, используют другие модели поведения, нежели в детском доме. То есть ребенок, оставшийся без попечения родителей, помещается в семью, не происходит разрушительного действия на его психику это единственная альтернатива детским домам, отмечает Т. Семенова.

Жанна Ким является патронатным родителем одного ребенка, кроме того, на воспитании у нее находятся еще шестеро приемных детей. Жанне ситуация знакома изнутри, поэтому она вместе с мужем в октябре 2015 года решила создать «Сообщество приемных родителей Казахстана», которое оказывает юридическое, психологическое, информационное сопровождение приемным семьям.

- У нас в семье стали появляться приемные дети, я поняла, что этой темой никто не занимается, так как мне все чаще стали звонить приемные родители с просьбой проконсультировать. Сначала мои консультации были лично и по телефону, желающих становилось все больше, мы решили организовать клубы приемных родителей. Теперь на регулярной основе мы встречаемся каждую неделю, обсуждаем разные темы, говорит директор «Сообщества приемных родителей Казахстана» Ж. Ким.

По ее словам, чтобы оформить патронат родителям не обязательно иметь педагогическое образование.

- У нас говорят, что патронатным воспитателем может быть человек только с педагогическим образованием, однако в законе об этом ничего не сказано. Разница только в том, что если у патронатного родителя есть педагогическое образование и стаж, то будет выше сумма заработной платы. У меня нет педагогического образования, поэтому я за патронат получаю 28 900 тенге в месяц. То есть по каким-либо причинам назвать это выгодным невозможно. Часто органы опеки отказывают в патронате, ссылаясь на то, что нет бюджета, однако на патронатное воспитание смогут быть отданы все дети, и на это предусмотрены финансы, поясняет Жанна Ким.

Как рассказывает директор объединения, за последние четыре месяца у нее консультировались более сотни пар, желающих стать приемными родителями. К слову, это не только бездетные пары, но и многодетные семьи.

- Мой первый вопрос: зачем им ребенок? Неправильная мотивация приводит к возврату детей обратно в детские учреждения. Анализ показал, что каждый второй не готов стать приемным родителем. Чаще люди просто бояться в старости остаться одни это неправильная мотивация, говорит спикер.

Резюмируя, Ж. Ким отмечает, что любая форма устройства детей в семью предусмотрена для ребенка, а не для родителей. И именно он выбирает семью, а взрослые помогают ему адаптироваться в окружающей среде и выйти в мир хорошим человеком.