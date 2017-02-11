"Фанатка" пыталась пробиться к Баян Максаткызы и устроила скандал

До продюсера девушка не добралась - ее вывела охрана.

Неизвестная девушка устроила скандал на одной из звездных встреч, передает Zakon.kz со ссылкой на программу "Ревю" телеканала НТК.





По словам очевидцев, "фанатка" пыталась пробиться к Баян Максаткызы. Она в истерике кричала о том, что только Баян может ей помочь. О чем шла речь не уточняется.





До продюсера девушка не добралась - ее вывела охрана.





Отмечается, что это была одна из первых встреч, когда пара появилась вместе.









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