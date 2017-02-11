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"Фанатка" пыталась пробиться к Баян Максаткызы и устроила скандал

11 февраля 2017, 11:10

До продюсера девушка не добралась - ее вывела охрана.


Неизвестная девушка устроила скандал на одной из звездных встреч, передает Zakon.kz со ссылкой на программу "Ревю" телеканала НТК.

По словам очевидцев, "фанатка" пыталась пробиться к Баян Максаткызы. Она в истерике кричала о том, что только Баян может ей помочь. О чем шла речь не уточняется.

До продюсера девушка не добралась - ее вывела охрана.

Отмечается, что это была одна из первых встреч, когда пара появилась вместе.


Фото: скриншот


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