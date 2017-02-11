Впервые за последние 30 лет в Караганде появится новый специализированный объект органов внутренних дел

10 февраля первый заместитель акима Карагандинской области Асылбек Дуйсебаев в ходе рабочей поездки по Октябрьскому району проверил ход строительства специализированного Кировского здания УВД г.Караганды, которое будет сдано в эксплуатацию в текущем году, сообщает Zakon.kz со ссылкой на УВП Карагандинской области.





Новое Кировское здание Управления внутренних дел будет не только соответствовать задачам по охране правопорядка, но и позволит во многом решить нужды жителей данного жилого массива, а именно здесь будут располагаться технические службы полиции, лаборатория, дежурные прокуроры, местная полицейская служба, миграционная полиция, отдел по борьбе с наркоманией и другие службы.





Введение нового специализированного объекта позволит существенно оптимизировать работу специальных служб органа внутренних дел, тем самым повысится эффективность борьбы с преступностью, значительно упростится процедура защиты населения.



