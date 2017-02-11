Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Акмолинской области мужчину держали 8 месяцев в рабстве

11 февраля 2017, 11:56

Как рассказал полицейским потерпевший, с подозреваемым он был ранее знаком.


Факт незаконной трудовой эксплуатации был выявлен сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью в с. Балыкты Бурабайского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД Акмолинской области.

По информации оперативников, в течение более 8 месяцев 66-летний местный житель путем шантажа и угроз заставлял работать по хозяйству жителя г. Щучинск 1983 года рождения.

Как рассказал полицейским потерпевший, с подозреваемым он был ранее знаком, в июле 2016 года они встретились в городе Щучинск и мужчина предложил ему работу.

Обговорив условия оплаты, потерпевший согласился и приехал в с. Балыкты. Но как оказалась, платить работодатель не собирался. Обвинив мужчину в краже 7 голов скота, он шантажировал его уголовной ответственностью и сроком в тюрьме, угрожал тем, что заявит о краже в полицию. Так как потерпевший был ранее судим и не хотел вновь оказаться в местах лишения свободы, он продолжал работать бесплатно. При этом, как утверждает потерпевший, никакой кражи скота не было.

9 февраля сотрудниками Отдела по борьбе с организованной преступностью Бурабайского района в с. Балыкты по подозрению в незаконной трудовой эксплуатации был задержан 66-летний работодатель.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 126 ч.2 УК РК (незаконное лишение свободы).

Фото: Вокруг света



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...