В Акмолинской области мужчину держали 8 месяцев в рабстве

Как рассказал полицейским потерпевший, с подозреваемым он был ранее знаком.

Факт незаконной трудовой эксплуатации был выявлен сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью в с. Балыкты Бурабайского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД Акмолинской области.





По информации оперативников, в течение более 8 месяцев 66-летний местный житель путем шантажа и угроз заставлял работать по хозяйству жителя г. Щучинск 1983 года рождения.





Как рассказал полицейским потерпевший, с подозреваемым он был ранее знаком, в июле 2016 года они встретились в городе Щучинск и мужчина предложил ему работу.





Обговорив условия оплаты, потерпевший согласился и приехал в с. Балыкты. Но как оказалась, платить работодатель не собирался. Обвинив мужчину в краже 7 голов скота, он шантажировал его уголовной ответственностью и сроком в тюрьме, угрожал тем, что заявит о краже в полицию. Так как потерпевший был ранее судим и не хотел вновь оказаться в местах лишения свободы, он продолжал работать бесплатно. При этом, как утверждает потерпевший, никакой кражи скота не было.





9 февраля сотрудниками Отдела по борьбе с организованной преступностью Бурабайского района в с. Балыкты по подозрению в незаконной трудовой эксплуатации был задержан 66-летний работодатель.





По данному факту начато досудебное расследование по ст. 126 ч.2 УК РК (незаконное лишение свободы).





Фото: Вокруг света







