Пентагон сообщил об уничтожении командира ИГИЛ в Ираке

Боевик был ликвидирован 10 февраля в районе города Мосул.

В результате удара коалиции, возглавляемой США, в Ираке был убит один из командиров запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Рашид Касим, сообщает РБК.





Как уточнил майор морской пехоты Эйдриен Рэнкин-Гэллоуэй , боевик был ликвидирован 10 февраля в районе города Мосул.





Остальных подробностей произошедшего в американском военном ведомстве не уточнили.





«Мы в настоящее время оцениваем результаты этого удара», — сказал Рэнкин-Гэллоуэй, отметив, что Пентагон предоставит более подробную информацию об операции, когда она «станет доступной» военным.



