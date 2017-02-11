Пентагон сообщил об уничтожении командира ИГИЛ в Ираке
11 февраля 2017, 12:17
Боевик был ликвидирован 10 февраля в районе города Мосул.
В результате удара коалиции, возглавляемой США, в Ираке был убит один из командиров запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Рашид Касим, сообщает РБК.
Как уточнил майор морской пехоты Эйдриен Рэнкин-Гэллоуэй , боевик был ликвидирован 10 февраля в районе города Мосул.
Остальных подробностей произошедшего в американском военном ведомстве не уточнили.
«Мы в настоящее время оцениваем результаты этого удара», — сказал Рэнкин-Гэллоуэй, отметив, что Пентагон предоставит более подробную информацию об операции, когда она «станет доступной» военным.
Фото: budushchee.su
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843736-b8915050e3b79bd58c701c15e04f23f1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...