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Пентагон сообщил об уничтожении командира ИГИЛ в Ираке

11 февраля 2017, 12:17

Боевик был ликвидирован 10 февраля в районе города Мосул.


В результате удара коалиции, возглавляемой США, в Ираке был убит один из командиров запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Рашид Касим, сообщает РБК.

Как уточнил майор морской пехоты Эйдриен Рэнкин-Гэллоуэй , боевик был ликвидирован 10 февраля в районе города Мосул.

Остальных подробностей произошедшего в американском военном ведомстве не уточнили.

«Мы в настоящее время оцениваем результаты этого удара», — сказал Рэнкин-Гэллоуэй, отметив, что Пентагон предоставит более подробную информацию об операции, когда она «станет доступной» военным.

Фото: budushchee.su

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