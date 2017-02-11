Создание инновационного кластера - основной этап в процессе интеграции образования, науки и индустрии

В 2012 году Глава государства Нурсултан Назарбаев сообщил о создании инновационного кластера на базе ведущего казахстанского вуза - АО «Назарбаев университет». О том на каком этапе сегодня находится создание инновационного кластера корреспонденту Рrimeminister.kz рассказал генеральный директор ЧУ «Центр Энергетических Исследований» Айдар Жакупов.

Стоит отметить, что в Казахстане создается Astana Business Campus. Он должен объединить прогрессивных бизнесменов и талантливых ученых и стать своего рода бизнес-инкубатором, где при некоторой поддержке государства и создании благоприятных условий развиваются технологичные стартапы.

В своем Послании в этом году Президент также уделил внимание развитию высоких технологий, наукоемких исследований.

Задачей инновационного кластера Astana Business Campus является развитие связей между наукой и производством, а также вывод результатов научных разработок на рынок. В состав кластера входят четыре элемента инновационной инфраструктуры.

По словам А. Жакупова, на базе инновационного кластера решаются сразу несколько задач.

«В составе кластера у нас находятся школы, которые являются поставщиками высококвалифицированных кадров. В составе кластера находятся научно-исследовательские центры Назарбаев университета. Это поставщики результатов научных исследований, интеллектуальной собственности», - сказал эксперт.

Кроме того, в составе кластера находятся медицинские клиники Назарбаев Университета, которые выступают клинической базой научных исследований в области медицины и фармацевтики.

Также в составе кластера находятся такие подразделения как технопарк, офис коммерциализации и бизнес-инкубатор.

Необходимо отметить, что данный технопарк служит площадкой для размещения высокотехнологической компании.

«Стартаперы и высокотехнологичные компании, приходя сюда, могут получить весь комплекс услуг, который им необходим для успешного развития, то есть не отходя от кассы вы здесь получаете услуги прототипирования, то есть вам могут изготовить здесь детали, вы можете распечатать на 3D-принтере новую деталь, вы получите консалтинг по бизнес-модели, по маркетингу, бизнес-планированию, провести свое мероприятие самого разного масштаба, приобрести партнеров по бизнесу, получить доступ к студентам», - отметил А. Жакупов.

Напомним, ранее Глава государства выделил две основные точки роста высоких технологий - создание и развитие интеллектуально-инновационного кластера Назарбаев университета и Парка инновационных технологий «Алатау». В Казахстане инновационные кластеры должны стать важным элементом экономической политики и эффективным мостом между наукой и рынком, государством и бизнесом. В связи с этим, задача создания инновационных кластеров в Казахстане и повышения их эффективности является актуальной.