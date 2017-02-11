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Новости за сегодня

Сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе обсудили А. Мамин и Д. Рогозин

 

Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин в Москве провел встречу с заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Рогозиным.

Стороны обсудили реализацию совместных проектов в оборонно-промышленном комплексе и аэрокосмической сфере.

Актуальными являются вопросы сотрудничества предприятий оборонно-промышленного комплекса РК с предприятиями РФ в части поставки военной техники, создании на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса РК региональных сервисных центров.

В ходе встречи обсуждался вопрос создания Совместного Комитета по науке и технологиям в области оборонно-промышленного комплекса.

Реализация Концепции дальнейшего сотрудничества на комплексе «Байконур» - один из вопросов повестки дня встречи. Концепция подписана А. Маминым и Д. Рогозиным в декабре 2016 года в ходе рабочего визита Президента РК Н. Назарбаева в Россию.

Собеседники приняли решения по механизмам реализации предусмотренных Концепцией направлений сотрудничества между РК и РФ.

А. Мамин и Д. Рогозин также обменялись мнениями по вопросам исполнения Дорожной карты по реализации проекта «Байтерек» на 2016-2025 годы, в рамках которого планируется модернизация наземной космической инфраструктуры на космодроме Байконур.

Были обсуждены вопросы разработки совместной долгосрочной программы развития города Байконыр. С учетом уникальности комплекса «Байконур» отмечена важность организации туристических маршрутов на космодром в период проведения международной выставки ЭКСПО-17 в Астане.

По итогам переговоров стороны договорились провести 5-ое заседание Межправительственной комиссии по комплексу «Байконур» в апреле текущего года в г.Кызылорда.

 

11 февраля 2017, 12:24
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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