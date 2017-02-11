В Алматы Hyundai снес дорожные знаки и отбойник
11 февраля 2017, 12:31
Обошлось без пострадавших.
В Алматы водитель Hyundai избегая столкновения, попал в аварию, передает Zakon.kz.
Hyundai двигался по Северному кольцу на север в крайнем правом углу. В среднем ряду ехала Toyota. Водитель последней резко повернул на парковку, при этом подрезал Hyundai.
Водитель Hyundai пытаясь избежать столкновения принял вправо, потерял управление и попал на обочину. Уже на обочине он снес на своем пути дорожные знаки и отбойник.
Обошлось без пострадавших, а виновник аварии уехал с места ДТП.
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