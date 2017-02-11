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В Алматы Hyundai снес дорожные знаки и отбойник

11 февраля 2017, 12:31

Обошлось без пострадавших.


В Алматы водитель Hyundai избегая столкновения, попал в аварию, передает Zakon.kz.

Hyundai двигался по Северному кольцу на север в крайнем правом углу. В среднем ряду ехала Toyota. Водитель последней резко повернул на парковку, при этом подрезал Hyundai.

Водитель Hyundai пытаясь избежать столкновения принял вправо, потерял управление и попал на обочину. Уже на обочине он снес на своем пути дорожные знаки и отбойник.

Обошлось без пострадавших, а виновник аварии уехал с места ДТП.















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