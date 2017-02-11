Казахстан и Россия обсудили сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе

Первый заместитель Премьер-министра РК Аскар Мамин в Москве провел встречу с заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Рогозиным.

Стороны обсудили реализацию совместных проектов в оборонно-промышленном комплексе и аэрокосмической сфере, сообщает Zakon.kz со ссылкой пресс-службу Премьер-министра РК.





Актуальными являются вопросы сотрудничества предприятий оборонно-промышленного комплекса РК с предприятиями РФ в части поставки военной техники, создании на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса РК региональных сервисных центров.





В ходе встречи обсуждался вопрос создания Совместного Комитета по науке и технологиям в области оборонно-промышленного комплекса.





Реализация Концепции дальнейшего сотрудничества на комплексе «Байконур» - один из вопросов повестки дня встречи. Концепция подписана А. Маминым и Д. Рогозиным в декабре 2016 года в ходе рабочего визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Россию.





Собеседники приняли решения по механизмам реализации предусмотренных Концепцией направлений сотрудничества между РК и РФ.





А. Мамин и Д. Рогозин также обменялись мнениями по вопросам исполнения Дорожной карты по реализации проекта «Байтерек» на 2016-2025 годы, в рамках которого планируется модернизация наземной космической инфраструктуры на космодроме Байконур.





Были обсуждены вопросы разработки совместной долгосрочной программы развития города Байконыр. С учетом уникальности комплекса «Байконур» отмечена важность организации туристических маршрутов на космодром в период проведения международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане.





По итогам переговоров стороны договорились провести пятое заседание Межправительственной комиссии по комплексу «Байконур» в апреле текущего года в г. Кызылорда.





Фото: primeminister.kz



