Независимо от факта возврата средств

Кайрат Жанабилов,

судья Зыряновского районного суда

Восточно-Казахстанской области

В Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита, которая отражена в ст. 219.

Общественная опасность незаконного получения и нецелевого использования кредита выражается в том, что в результате совершения преступления причиняется значительный ущерб экономике нашего государства.

Предоставление кредита регулируется гражданским законодательством РК. По кредитному договору кредитор обязуется представлять деньги заемщику в размере и на условиях, оговоренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную сумму и уплатить вознаграждение.

Объективная сторона данного преступления согласно ст. 219 УК выражается в совершении следующих действий: получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита, дотации либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении, финансовом состоянии или залоговом имуществе индивидуального предпринимателя или организации, или об иных обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита, дотаций, льготных условий кредитования; несообщение банку или иному кредитору информации о возникновении обстоятельств, могущих повлечь прекращение кредитования, дотирования, отмену льгот либо ограничение размеров выделенного кредита или дотаций, если эти деяния причинили крупный ущерб.

В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 30 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» разновидностью банковских операций являются банковские заемные операции: предоставление банком, ипотечной организацией, брокером и (или) дилером с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и юридическим лицом, единственным акционером (участником) которого является государство, кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности.

Кредит - предоставление в долг товаров и денег; ссуда денег или товара как капитала на условиях возврата через известное время эквивалента этой суммы плюс определенный процент. Дотация денежные средства, выдаваемые из государственного бюджета в безвозвратном порядке на покрытие убытков предприятий и организаций, у которых затраты по производству и реализации отдельных видов продукций не покрываются получаемыми доходами, а также на поддержание относительно низких розничных цен на продукцию, реализуемую населению. Льготные условия кредитования более выгодные, по сравнению с общими, условия, связанные с предоставлением каких-либо преимуществ, частичным освобождением от выполнения установленных правил кредитования.

Современная экономика страны характеризуется всесторонней поддержкой государством развития малого предпринимательства. К заведомо ложным сведениям о хозяйственном положении относятся данные, не соответствующие действительности, об учредителях, руководителях, акционерах организации; фиктивные договоры, платежные документы о хозяйственной операции и т.п. К заведомо ложным сведениям о финансовом состоянии относятся сфальсифицированные бухгалтерские документы о регистрации в налоговом органе, в которых финансовое состояние показано в более выгодном положении.

Данные обстоятельства имеют существенное значение для получения кредита, дотаций либо льготных условий кредитования и состоят в том, что решение о выдаче кредита, дотаций и кредитных льготах основано именно на заведомо ложных сведениях и не было бы принято без них.

Виновное лицо, совершая преступные действия, предвидит возможность или неизбежность причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству и желает причинения этого ущерба либо не желает, но сознательно его допускает или относится к наступлению такого последствия безразлично.

Крупным ущербом является причиненный гражданину на сумму, в 100 раз превышающую МРП, причиненный организации или государству на сумму, в 1000 раз превышающую МРП.

В ч. 2 ст. 219 УК предусмотрена уголовная ответственность за использование государственного целевого кредита не по прямому назначению, если это причинило крупный ущерб гражданину, организации или государству.

Предметом данного вида преступлений может быть государственный целевой кредит или кредит, выданный под гарантию государства.

В соответствии с положениями раздела 10 Бюджетного кодекса субъект гражданско-правовых отношений при получении государственного целевого кредита обязан использовать средства только по целевому назначению, в соответствии с условиями заключенного договора, и не может зачислять их на депозитные счета в качестве кредитных ресурсов, использовать для покупки валюты иностранных государств, направлять на другие финансовые операции.

Целевое назначение кредита определяется в нормативных правовых актах и решении о предоставлении данного кредита. Основания, порядок и общие условия финансирования Правительством РК на условиях возвратности и платности, цели предоставления средств республиканского бюджета на возвратной основе, перечень заемщиков определяются законами о республиканском бюджете на соответствующий год и Бюджетным кодексом.

Кредитом, выданным под гарантию государства, является кредит, по которому Правительство обязуется частично или полностью осуществлять погашение возникшей задолженности перед кредитором в результате неуплаты заемщиком требуемой с него суммы в установленный договором срок.

Кредитор приобретает право контроля за целевым использованием выданного кредита, а заемщик обязан обеспечить ему возможность такого контроля. Незаконное получение целевого кредита либо нарушение заемщиком условий целевого использования кредита предоставляет кредитору право требовать достаточного возврата суммы кредита и уплаты причитающихся процентов, а также право отказаться от дальнейшего кредитования. Действия, предусмотренные ст. 219 УК, влекут уголовную ответственность независимо от факта возврата незаконно полученных либо использованных не по прямому назначению кредитных средств.