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В Японии рекордные снегопады привели к заторам и перебоям с транспортом

11 февраля 2017, 13:14

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снегопад может только усилиться.


Снегопады на побережье Японского моря и Тихого океана в западной части Японии привели к перебоям в работе транспорта и заторам, сообщает РИА Новости.

В префектуре Тоттори на юго-западе страны на побережье Японского моря высота снежного покрова к субботе достигла 91 сантиметра, это в 10 раз выше нормы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снегопад может только усилиться.

В Тоттори из-за упавшего дерева без движения на всю ночь остался электропоезд. Утром дерево убрали, но из-за скопившегося на рельсах снега электричка смогла проехать не больше 300 метров и снова встала. Пассажирам доставлено горячее питье, администрация железнодорожной компании готовит автобус для их эвакуации.

На автомагистрали Санъин в той же префектуре после того, как из-за снегопада остановился крупногабаритный грузовик, вслед за ним встали около 10 автомобилей. Затор сохранялся в течение 4 часов.

Фото: AFP 2017

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