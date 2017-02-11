В Японии рекордные снегопады привели к заторам и перебоям с транспортом

В префектуре Тоттори на юго-западе страны на побережье Японского моря высота снежного покрова к субботе достигла 91 сантиметра, это в 10 раз выше нормы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снегопад может только усилиться.





В Тоттори из-за упавшего дерева без движения на всю ночь остался электропоезд. Утром дерево убрали, но из-за скопившегося на рельсах снега электричка смогла проехать не больше 300 метров и снова встала. Пассажирам доставлено горячее питье, администрация железнодорожной компании готовит автобус для их эвакуации.





На автомагистрали Санъин в той же префектуре после того, как из-за снегопада остановился крупногабаритный грузовик, вслед за ним встали около 10 автомобилей. Затор сохранялся в течение 4 часов.