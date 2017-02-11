Казахстанские врачи спасли жизнь итальянскому телеинженеру с инсультом

Слаженная работа мультидисциплинарной команды четвертой городской клинической больницы Алматы спасла жизнь телеинженеру из Италии, освещавшему XXVIII зимнюю Универсиаду, сообщила пресс-служба Национального центра нейрохирургии.

По словам Лено Уатсо, 47-летнего телеинженера, передававшего по спутнику трансляцию нескольким итальянским телевизионным каналам, 4 февраля в 8:15, после завтрака, он почувствовал внезапное головокружение, слабость и онемение в левой руке и левой ноге, двоение в глазах и тошноту. Его коллеги незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи, и мужчина был доставлен в ГКБ Алматы №4.

В клинике были проведены все необходимые обследования согласно стандарту ведения пациентов с инсультом. Результат МРТ показал очаг ишемии в головном мозге справа и врачи незамедлительно назначили пациенту введение препаратов, растворяющих тромб — томболизис.





"В данном случае исход оказался положительным благодаря оперативной работе медиков на каждом этапе оказания медицинской помощи при остром инсульте: от транспортировки пациента в специализированное отделение, своевременной диагностики до проведения тромболизиса. Мы успели в так называемое "терапевтическое окно" — время от начала симптомов до "иглы", которое составляет не более 4,5 часа", — пояснила заместитель директора Республиканского координационного центра по проблемам инсульта МЗ РК Айгуль Кудайбергенова. После проведения тромболизиса состояние Лено улучшилось, купировалось головокружение с тошнотой, прошло двоение в глазах, полностью восстановилась двигательная активность и сила мышц в левых конечностях, а также координация.



