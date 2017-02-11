Названы имена музыкантов, которые выступят на церемонии вручения "Оскара"
11 февраля 2017, 14:21
Во время церемонии выступят Джастин Тимберлейк.
Американская академия киноискусств назвала имена музыкантов, которые выступят на церемонии вручения премии "Оскар" с композициями, номинированными на награду, сообщает РИА Новости.
Во время церемонии выступят Джастин Тимберлейк с песней Can`t Stop the Feeling из мультфильма "Тролли", Стинг с песней The Empty Chair, которую написал в соавторстве с Джошуа Ральфом к фильму "Джим: История Джеймса Фоули".
Лин Мануэль Миранда вместе с Аулией Кравалхо исполнит песню How Far I'll Go, написанную для мультфильма "Моана". Еще один музыкант Джон Ледженд выступит с двумя композициями из фильма-мюзикла "Ла-Ла Ленд", претендующего на "Оскар" в 14 категориях — Audition и City of stars.
Церемония вручения наград премии "Оскар" состоится в Голливуде 26 февраля. Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях".
Фото: AFP 2017
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843746-ba0b6a8cc0bc5cadf483983f083de529
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...