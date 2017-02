Названы имена музыкантов, которые выступят на церемонии вручения "Оскара"

Во время церемонии выступят Джастин Тимберлейк с песней Can`t Stop the Feeling из мультфильма "Тролли", Стинг с песней The Empty Chair, которую написал в соавторстве с Джошуа Ральфом к фильму "Джим: История Джеймса Фоули".





Лин Мануэль Миранда вместе с Аулией Кравалхо исполнит песню How Far I'll Go, написанную для мультфильма "Моана". Еще один музыкант Джон Ледженд выступит с двумя композициями из фильма-мюзикла "Ла-Ла Ленд", претендующего на "Оскар" в 14 категориях — Audition и City of stars.





Церемония вручения наград премии "Оскар" состоится в Голливуде 26 февраля. Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях".