Двое мужчин насмерть замерзли в Акмолинской области

В регионе в морозы до тридцати с сильным ветром и бураном.

Двое мужчин погибли во время сильного мороза в Акмолинской области, передает Хабар.





Один мужчина 1972 года рождения погиб в шести километрах от села Жаныспай Есильского района, где он работал охранником в одном из хозяйств.





Второй факт зарегистрирован в Зерендинском районе, там замерз насмерть житель села 1977 года рождения. Трупы без видимых следов насилия, предварительный диагноз-общее переохлаждение организма.





Отметим, в регионе в морозы до тридцати с сильным ветром и бураном.



