Двое мужчин насмерть замерзли в Акмолинской области
11 февраля 2017, 14:24
В регионе в морозы до тридцати с сильным ветром и бураном.
Двое мужчин погибли во время сильного мороза в Акмолинской области, передает Хабар.
Один мужчина 1972 года рождения погиб в шести километрах от села Жаныспай Есильского района, где он работал охранником в одном из хозяйств.
Второй факт зарегистрирован в Зерендинском районе, там замерз насмерть житель села 1977 года рождения. Трупы без видимых следов насилия, предварительный диагноз-общее переохлаждение организма.
Отметим, в регионе в морозы до тридцати с сильным ветром и бураном.
Фото: andrewrostov
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