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Двое мужчин насмерть замерзли в Акмолинской области

11 февраля 2017, 14:24

В регионе в морозы до тридцати с сильным ветром и бураном.


Двое мужчин погибли во время сильного мороза в Акмолинской области, передает Хабар.

Один мужчина 1972 года рождения погиб в шести километрах от села Жаныспай Есильского района, где он работал охранником в одном из хозяйств.

Второй факт зарегистрирован в Зерендинском районе, там замерз насмерть житель села 1977 года рождения. Трупы без видимых следов насилия, предварительный диагноз-общее переохлаждение организма.

Отметим, в регионе в морозы до тридцати с сильным ветром и бураном.

Фото: andrewrostov

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