Места, где снималась «Игра престолов», с высоты птичьего полёта





















































Источник: fototelegraf.ru

26-летний фотограф и видеограф из Москвы Дмитрий Бубонец посетил места, где проходили съёмки эпизодов всеми любимого сериала «Игра престолов» в Исландии и Норвегии, чтобы запечатлеть их красоту с высоты птичьего полёта. По словам фотографа, ветер был настолько сильным, что дрон едва мог ему сопротивляться, однако, ему всё же удалось осуществить задуманное.