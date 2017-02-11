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Места, где снималась «Игра престолов», с высоты птичьего полёта

11 февраля 2017, 15:00

26-летний фотограф и видеограф из Москвы Дмитрий Бубонец посетил места, где проходили съёмки эпизодов.


26-летний фотограф и видеограф из Москвы Дмитрий Бубонец посетил места, где проходили съёмки эпизодов всеми любимого сериала «Игра престолов» в Исландии и Норвегии, чтобы запечатлеть их красоту с высоты птичьего полёта. По словам фотографа, ветер был настолько сильным, что дрон едва мог ему сопротивляться, однако, ему всё же удалось осуществить задуманное.














Источник: fototelegraf.ru

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