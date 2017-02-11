Асет Исекешев призывает в морозы подвозить пешеходов и улыбаться
11 февраля 2017, 15:23
Аким поддержал пост добра.
Аким Астаны Асет Исекешев призывает жителей столицы подвозить пешеходов и улыбаться, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал на своей страничке в Facebook в ответ на пост добра от Ардак Джанузаковой.
"Пост добра об автолюбителе Астаны. Сегодня несколько человек стояли на остановке недалеко от Евразии. Мороз, сами знаете какой был с утра. Вдруг притормаживает внедорожник и оттуда мужчина кричит: "Довезу бесплатно в сторону левого берега".
Из-за мороза серое вещество работает медленно, думаем, спрашивает дорогу. Он настойчиво повторяет свои слова обратно.
Мы, естественно, садимся с радостью. По дороге пытаюсь все-таки заплатить. Отказывается (мороз, мол):" Это же моя добрая воля. Лучше в мечеть отнесите". P.S. До конца зимы осталось чуть-чуть. В морозные дни,водители, не везите "воздух", а сделайте доброе дело, если по дороге. Акция добра с утра - хорошее начало дня. Пусть все вернется сторицей. P.P.S. Марку машины и номер не посмотрела, но спасибо тебе, водитель белого авто", - пишет Ардак.
Асет Исекешев положительно отреагировал на этот пост.
Фото: Matrica.kz
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