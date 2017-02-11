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Наушники лишают слуха быстрее работы на стройке

11 февраля 2017, 15:49

Потеря слуха оказалась третьей по распространению хронической болезнью в США.


Центр по контролю заболеваний в США выложил результаты исследований, и они разочаруют меломанов, сообщает Life.ru.

По итогам масштабных исследований, которые провёл Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), потеря слуха оказалась третьей по распространению хронической болезнью в США: она охватывает 24% взрослого населения.

Ранее считалось, что главной причиной этого являются рак и диабет, но, по новым данным, виновато также прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости.

Оно приводит к снижению чувствительности слуха, несимметричному восприятию и даже полной глухоте. В первую очередь проблема касается тех, кто использует наушники на максимальной громкости, — они страдают не меньше строителей и работников заводов.

Фото: xperia.kz

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