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Неизвестная женщина устроила скандал на встрече с Баян Максаткызы и ее женихом

11 февраля 2017, 16:02

Турсенгали Алагузов и Баян Максаткызы были в это время на съемках программы.


Во время встречи с казахстанской телеведущей и продюсером Баян Максаткызы и ее женихом Турсенгали Алагузовым неизвестная женщина устроила скандал, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел во время съемки телепередачи. Видеоролик был опубликован в соцсети Instagram. На видео женщина требует от держащих ее людей, чтобы ее отпустили, несколько раз выкрикивает «Баян Максаткызы!» и пытается подойти к телезвезде, но ей этого нее разрешают.


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