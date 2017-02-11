Неизвестная женщина устроила скандал на встрече с Баян Максаткызы и ее женихом

Турсенгали Алагузов и Баян Максаткызы были в это время на съемках программы.

Во время встречи с казахстанской телеведущей и продюсером Баян Максаткызы и ее женихом Турсенгали Алагузовым неизвестная женщина устроила скандал, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел во время съемки телепередачи. Видеоролик был опубликован в соцсети Instagram. На видео женщина требует от держащих ее людей, чтобы ее отпустили, несколько раз выкрикивает «Баян Максаткызы!» и пытается подойти к телезвезде, но ей этого нее разрешают.