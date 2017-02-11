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Елена Малышева вышла из себя на передаче о гомеопатии

11 февраля 2017, 16:05

Телеведущая согласно с тем, что гомеопатию признали лженаукой.


Ведущая передач «Жить здорово» и «Здоровье» Елена Малышева стала гостьей шоу «Время покажет». Темой выпуска была гомеопатия, вернее то, что недавно комиссия РАН объявила ее лженаукой. 55-летняя Малышева, которая является доктором медицинских наук, поддерживает это решение, пишет Cosmo.

Елена заявила, что гомеопатия — не что иное, как обыкновенное мошенничество, и за огромные деньги нам продают «память воды» и «сахарок». Выражая свою точку зрения, телеведущая не могла сдержать эмоций.

«Нефтяные магнаты, производители алкоголя, покончите с собой! Такой маржи, такой прибыли нельзя получить ни на чем!.. Либо это заблуждение, либо это открытое мошенничество», — заявила Малышева.

Елена вступала в полемику с другими гостями передачи, и ведущему Анатолию Кузичеву с трудом удалось успокоить разгневанную Малышеву.


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