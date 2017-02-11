Нападение на семилетнюю девочку в Павлодаре оказалось выдумкой ее матери

На днях в социальных сетях одна из жительниц областного центра опубликовала пост, в котором рассказала, как неизвестные едва не похитили ее семилетнюю дочь. Сообщение родительницы не на шутку встревожило горожан, а сама новость стала едва ли не самой обсуждаемой, передает Total.kz.

Свою информацию обеспокоенная женщина разместила в Instagram в сообществе tipavlo. Павлодарка на основе анонимности рассказала, что инцидент произошел накануне днем, когда ребенок возвращался из школы, и приложила фотографию места происшествия.

«9.02.2017 около школы №24 ул. Кутузова, 190, около 13:00 мои дети (дочка 7 лет, сын 12 лет) шли из школы домой. Сын с другом шли сзади, дочь ушла вперед. К ней подошли три парня, один завязал лицо шарфом, взял ее портфель со словами «девочка, пошли с нами, мы тебя не обидим». В это время подбежал сын, закричал «отпусти мою сестренку или плохо будет», парень, конечно, его не испугался, но отпустил. Сын говорит, он удивлено посмотрел», – рассказала женщина подробности произошедшего инцидента.

По ее словам, «они, наверное, думали, что девочка одна».

«Потом сын сказал, что в другой руке у напавшего был нож, даже описал какой. Но ножом он не угрожал, взрослых рядом тоже не было, как говорят дети. В общем, все обошлось, дети убежали. Это было при переходе дороги», – пояснила мама школьницы, добавив, что все это произошло в 40 метрах от школы, и описала внешность неизвестных молодых людей.

«Парень, который схватил дочку, был одет во все черное, лицо они не видели, он замотал шарфом. Второй был в синей куртке, черной шапке. Третий был в стороне, дети не смотрели на него. Это были подростки. Как сегодня выяснилось, у них были рюкзаки (возможно, старшеклассники). Сын говорит, были как будто пьяные. Директор и участковый поставлены в известность, сказали, сами сообщат в полицию. Будут проводить расследование, возможно, есть камеры рядом», – резюмировала родительница.

Многие пользователи, прочитавшие это сообщение, выразили свою обеспокоенность и надежду, что правоохранительные органы установят личности неизвестных молодых людей.

Каково же было удивление педагогов и всех, кто занимался выяснением обстоятельств этого «инцидента», когда стало известно, что никто не пытался напасть или увести девочку. А подозрительными парнями оказались старшеклассники этой же школы, которые просто оттянули ребенка от дороги. Они увидели, что девочка слишком близко подошла к проезжей части, и сказали, чтобы она шла вместе с ними.

«Сегодня мы пригласили маму вместе с детьми в школу, чтобы выяснить детали произошедшего. Оказалось, дети немного приукрасили. Девочка-первоклассница слишком близко подошла к дороге, а ее старший брат задержался с друзьями позади. Шли ученики 7-го класса, которые хотели помочь девочке перейти дорогу. Никто ее не обижал, ничего такого не было», – пояснила заместитель руководителя отдела образования города Павлодара Галина Шиндлярская.