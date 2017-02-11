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Олигарх Ундиргенов может попасть под амнистию

11 февраля 2017, 16:13

Дело учредителя ТОО «Автопарк» изучает Генеральная прокуратура.


Мейржан Ундиргенов, осужденный на 4 года лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах, отбывает наказание в актюбинской УКА 168/2, сообщает «Актобе Таймс».

- Ундиргенов подавал ходатайство об амнистии, но суду не удалось его рассмотреть, - пояснила пресс-секретарь Актюбинского областного суда Илиада Досова. – Дело в том, что сейчас дело изучает Генеральная прокуратура, и возможности рассмотреть ходатайство об амнистии по этой причине пока нет.

В то же время, Мейржан Ундиргенов подпадает под амнистию и может рассчитывать на смягчение наказание на четверть срока.

Напомним, что гособвинение считает Ундиргенова виновным в хищении 4,5 миллиарда тенге из бюджета, «Создании и руководстве ОПГ», «Отмывании денег, добытых преступным путем в крупных размерах», «Вымогательстве в особо крупных размерах» и «Незаконном лишении свободы». Прокуратура просила для олигарха 10 лет лишения свободы. Однако в суде удалось доказать только мошенничество в особо крупных размерах.

Фото aktobetimes.kz


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