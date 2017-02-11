В Костанае начался суд по делу о жестоком убийстве пожилого человека

В Костанайской области на скамье подсудимых двое жителей Рудного, обвиняемых в разбое и жестоком убийстве, пишет «Алау».

«В Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области поступило дело в отношении двоих рудничан: 42-летнего Ш. и 39-летнего П., обвиняемых по ст. 192 ч. 2 п.п.1, 3, 4; 99 ч.2 п.п.5, 7, 8; 296 ч.4; 14 ч.2 п.п.1, 2 УК Республики Казахстан (разбой, убийство, совершенное с особой жестокостью, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем)», — сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.

По материалам уголовного дела, в 2016 году после освобождения из мест лишения свободы, Ш. вступил в близкие отношения с Ю., которая, в свою очередь, была близко знакома с потерпевшим К.

«Ш. ревновал свою подругу к К., который был значительно старше нее. В ответ девушка говорила, что ходит к нему, так как он систематически оказывает ей материальную помощь. Обвиняемый, решив, что К. хорошо обеспечен и у него имеются денежные средства, ценное имущество, задумал пойти на преступление. Для этого в течении осени он не раз предлагал своему знакомому П. похитить у К.имущество. Но тот все никак не решался», — говорится в распространенном сообщении.

Сообщается, что 16 ноября прошлого года около пяти часов вечера, П. из-за трудного материального положения согласился. Пришел к Ш. домой, принеся с собой водку, две маски, чтобы скрыть лицо и две пары перчаток.

Около семи часов вечера оба зашли в подъезд, где проживал К. На стук в дверь, хозяин поинтересовался кто, на что П. представился соседом.

«Ворвавшись в квартиру, оба начали избивать пожилого мужчину. Залепив скотчем ноги, руки и рот, стали обыскивать квартиру в поисках ценного. Нашлась пара банкоматовских карточек. С целью узнать пин-коды потерпевшего подвергли мукам: избиению с нанесением ножевого ранения, угрозами отрезать мужское достоинство», — сообщает пресс-служба областного суда.

В итоге, жестоко помучив бедолагу и засунув материю в виде кляпа в рот К., закрыли последнему доступ к кислороду.

Потерпевший скончался на месте вследствие механической асфиксии.

Главное судебное разбирательство по данному делу состоится 16 февраля в 10.00 часов с выездным судебным заседанием в Рудненском городском суде.