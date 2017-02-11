Толстые школьницы получают более низкие оценки - ученые

Учителя предвзято относятся к девочкам с излишним весом, что отрицательно влияет на успеваемость последних.

В США социологи Иллинойского института пришли к выводу, что школьницы, страдающие ожирением, получают низкие оценки из-за предвзятого отношения педагогов. Подобная дискриминация касается именно белых учениц. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на news-medical.net.

Исследование, проведённое социологами Иллинойского института в Чикаго, показало, что из-за предвзятого отношения учителей к школьницам, страдающим ожирением, снижается их успеваемость. Причём такая закономерность касается именно белокожих учениц.

В ходе исследования выяснилось, что девочки с лишним весом получали менее высокие оценки, чем их сверстницы с нормальным весом, несмотря на равные способности и одинаковые знания.

Подобная дискриминация наблюдается ещё в начальной школе, а затем продолжается в старших классах.

Интересен тот факт, что учителя чаще занижали девочкам с проблемным весом оценки по английскому языку, а не по математике. Ведущий автор исследования Амелия Браниган связывает это со стереотипным восприятием гуманитарных наук как женского профиля.

— Ученицы, страдающие ожирением, получали плохие оценки в основном по "девчачьим" предметам, таким как английский. Это заставляет задуматься о том, что ожирение может влиять на оценку именно по тем предметам, которые принято считать предназначенными для девочек, — рассказала Амелия.

Следует отметить, что в исследовании участвовали белокожие и темнокожие школьники двух полов. Однако именно среди белокожих девочек наблюдалась дискриминация из-за их физической формы.