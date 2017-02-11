Скончался известный казахстанский журналист Анатолий Гурский
Анатолию Степановичу было 72 года.
На 73 году жизни скончался известный казахстанский журналист Анатолий Гурский, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня утром ушёл из жизни известный казахстанский журналист, профессионал своего дела, являвшийся образцом и учителем для молодого поколения мастеров пера Анатолий Степанович Гурский. В своё время был президентом газеты «Казахстанская правда». Он был светлым человеком, талантливым руководителем, умелым организатором и добрым человеком», - сообщила на своей странице в Facebook журналист Юлия Жорова.
В последние годы Анатолий Степанович боролся с онкологическим заболеванием. Причиной же смерти стал инсульт, сообщила Казинформу супруга Гурского.
«Сейчас мы решаем, когда проводить (его) в последний путь. Возможно, в понедельник. Точно станет известно вечером», - сказала Галина Гурская по телефону.
Гурский Анатолий Степанович родился 28 декабря 1944 года в Северо-Казахстанской области. Получил экономическое и высшее филологическое образование. Почетный журналист Казахстана, кандидат Интернационального (Международного) Союза писателей и член Российского Союза писателей. «За вклад в литературу» удостоен престижной награды ЮНЕСКО и Интернационального Союза писателей - Международной медали им. Адама Мицкевича. Трудовую жизнь начал в тракторно-полеводческой бригаде колхоза. По возвращении из армии работал в райкоме и обкоме ЛКСМ Казахстана. С октября 1969 года - на различных журналистских и руководящих должностях редакций районной и облгазет, агентства КазТАГ с полномочиями корреспондента ТАСС, а с осени 1994 года - главный редактор парламентской газеты «Вести Казахстана».
В начале марта 1996 г. распоряжением Президента РК назначен заместителем председателя Нацагентства по делам печати и массовой информации Казахстана. Возглавлял департамент СМИ Министерства информации и общественного согласия. С марта 1999 года возглавлял республиканскую газету «Казахстанская правда». Был председателем ГЭКа на журфаке Евразийского университета им.Гумилева в Астане, создавал и возглавлял республиканский еженедельник «Аграрный Казахстан». С сентября 2005 года - в пресс-службе Республиканского предвыборного штаба и в группе по выпуску книги-альбома «Назарбаев - наш лидер!» Участвовал в работе комиссий Верховного Совета (в т.ч. и по разработке первого Закона о СМИ), Госкомиссии по проведению Года культуры, первого Всемирного конгресса русской прессы в Москве.
Был председателем журналистского жюри международного конкурса «Шабыт»-2001, членом Национального совета РК при Президенте страны. Автор и составитель свыше десяти журналистских, историко-политических и художественных книг. Его личный архив насчитывает более 3500 газетно-журнальных публикаций всех жанров и тематик, отдельные из этих работ расходились разовым тиражом до 25 млн. экземпляров.
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