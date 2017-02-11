На 73 году жизни скончался известный казахстанский журналист Анатолий Гурский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня утром ушёл из жизни известный казахстанский журналист, профессионал своего дела, являвшийся образцом и учителем для молодого поколения мастеров пера Анатолий Степанович Гурский. В своё время был президентом газеты «Казахстанская правда». Он был светлым человеком, талантливым руководителем, умелым организатором и добрым человеком», - сообщила на своей странице в Facebook журналист Юлия Жорова.

В последние годы Анатолий Степанович боролся с онкологическим заболеванием. Причиной же смерти стал инсульт, сообщила Казинформу супруга Гурского.

«Сейчас мы решаем, когда проводить (его) в последний путь. Возможно, в понедельник. Точно станет известно вечером», - сказала Галина Гурская по телефону.

Гурский Анатолий Степанович родился 28 декабря 1944 года в Северо-Казахстанской области. Получил экономическое и высшее филологическое образование. Почетный журналист Казахстана, кандидат Интернационального (Международного) Союза писателей и член Российского Союза писателей. «За вклад в литературу» удостоен престижной награды ЮНЕСКО и Интернационального Союза писателей - Международной медали им. Адама Мицкевича. Трудовую жизнь начал в тракторно-полеводческой бригаде колхоза. По возвращении из армии работал в райкоме и обкоме ЛКСМ Казахстана. С октября 1969 года - на различных журналистских и руководящих должностях редакций районной и облгазет, агентства КазТАГ с полномочиями корреспондента ТАСС, а с осени 1994 года - главный редактор парламентской газеты «Вести Казахстана».

В начале марта 1996 г. распоряжением Президента РК назначен заместителем председателя Нацагентства по делам печати и массовой информации Казахстана. Возглавлял департамент СМИ Министерства информации и общественного согласия. С марта 1999 года возглавлял республиканскую газету «Казахстанская правда». Был председателем ГЭКа на журфаке Евразийского университета им.Гумилева в Астане, создавал и возглавлял республиканский еженедельник «Аграрный Казахстан». С сентября 2005 года - в пресс-службе Республиканского предвыборного штаба и в группе по выпуску книги-альбома «Назарбаев - наш лидер!» Участвовал в работе комиссий Верховного Совета (в т.ч. и по разработке первого Закона о СМИ), Госкомиссии по проведению Года культуры, первого Всемирного конгресса русской прессы в Москве.

Был председателем журналистского жюри международного конкурса «Шабыт»-2001, членом Национального совета РК при Президенте страны. Автор и составитель свыше десяти журналистских, историко-политических и художественных книг. Его личный архив насчитывает более 3500 газетно-журнальных публикаций всех жанров и тематик, отдельные из этих работ расходились разовым тиражом до 25 млн. экземпляров.