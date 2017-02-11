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Референдум по конституции Эрдогана в Турции назначили на апрель

11 февраля 2017, 17:25

В результате изменения конституции президент Реджеп Эрдоган может получить неограниченную власть, считают его оппоненты.


Центризбирком Турции объявил, что 16 апреля в стране пройдет референдум по поправкам к конституции, на котором будет решаться вопрос введения президентской формы правления, передает Русская служба ВВС.

Как отметил глава центризбиркома Сади Гювен, на подготовку референдума и агитационную кампанию отводится 60 дней.

Инициировала законопроект о внесении поправок в действующую конституцию правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР).

Сторонники изменения конституции говорят, что это упростит систему управления страной.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о необходимости подобной реформы еще два года назад, вскоре после своего избрания президентом.

Основные оппозиционные партии выступают против подобных изменений конституции.

Противники этой инициативы заявляют, что изменение конституции приведет к тому, что все бразды правления окажутся в руках одного человека, и ссылаются на массовые аресты, прошедшие после попытки июльского переворота прошлого года, как на пример того, что это может означать на практике.


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