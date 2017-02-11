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В Шымкенте сносят незаконный базар

11 февраля 2017, 17:57

Торговцам предложено работать на официально действующем рынке.


В районе "Верхнего" рынка Шымкента сносят незаконный базар, передает Otyrar.kz.

Отмечается, что данные торговые ряды на протяжении многих лет загораживали пешеходные тротуары и препятствовали движению общественного транспорта.

"Вокруг базара постоянно образовывались пробки, скапливался мусор. Решением суда он был ликвидирован, а торговцам предложены цивильные места на территории "Верхнего" рынка", - пишет издание.

Фото с сайта Otyrar.kz


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