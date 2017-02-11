В Казахстане учредили Национальную телевизионную премию
Памятная статуэтка «Тумар» будет вручена победителям в 12 номинациях.
12 февраля начинается прием заявок на участие в I Национальной телевизионной премии «Тумар», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и коммуникаций РК.
Организатором выступает «Қазмедиа Орталығы» при поддержке министерства. «Главные цели учреждения премии - продвижение и развитие качественного казахстанского телевидения, поддержка талантливых профессионалов в производстве телевизионного контента через выявление самого качественного и актуального контента страны», - говорится в сообщении.
К участию допускаются уникальные телевизионные проекты, вышедшие в эфир в течение 2016 года. Участниками премии могут быть национальные и региональные телевизионные вещательные компании, студии, продюсерские центры и другие организации медиа индустрии, производящие телевизионный контент, отправившие свои заявки в организационный комитет до 24 февраля 2017 года.
Памятная статуэтка «Тумар» будет вручена победителям в 12 номинациях: лучшее документальное кино; лучший социальный проект; лучшая информационная программа; лучшая информационно-аналитическая программа; лучшая музыкальная программа; лучшее ток-шоу; лучший телевизионный сериал; лучшая юмористическая программа; лучшее событие телевизионного сезона; за вклад в развитие телевидения; лучшая региональная информационная программа; лучшая региональная социальная программа.
Лауреатов определит закрытое голосование членов жюри, по результатам экспертной оценки присланных материалов. Состав жюри будет сформирован из самых квалифицированных профессионалов казахстанского телевидения.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.