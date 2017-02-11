В Казахстане учредили Национальную телевизионную премию

Памятная статуэтка «Тумар» будет вручена победителям в 12 номинациях.

12 февраля начинается прием заявок на участие в I Национальной телевизионной премии «Тумар», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и коммуникаций РК.

Организатором выступает «Қазмедиа Орталығы» при поддержке министерства. «Главные цели учреждения премии - продвижение и развитие качественного казахстанского телевидения, поддержка талантливых профессионалов в производстве телевизионного контента через выявление самого качественного и актуального контента страны», - говорится в сообщении.

К участию допускаются уникальные телевизионные проекты, вышедшие в эфир в течение 2016 года. Участниками премии могут быть национальные и региональные телевизионные вещательные компании, студии, продюсерские центры и другие организации медиа индустрии, производящие телевизионный контент, отправившие свои заявки в организационный комитет до 24 февраля 2017 года.

Памятная статуэтка «Тумар» будет вручена победителям в 12 номинациях: лучшее документальное кино; лучший социальный проект; лучшая информационная программа; лучшая информационно-аналитическая программа; лучшая музыкальная программа; лучшее ток-шоу; лучший телевизионный сериал; лучшая юмористическая программа; лучшее событие телевизионного сезона; за вклад в развитие телевидения; лучшая региональная информационная программа; лучшая региональная социальная программа.

Лауреатов определит закрытое голосование членов жюри, по результатам экспертной оценки присланных материалов. Состав жюри будет сформирован из самых квалифицированных профессионалов казахстанского телевидения.