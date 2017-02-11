Сын тигра Амура из Владивостока познакомился с барсучихой Катюхой

Сейчас тигренок днем находится в Парке хищных зверей, общается с его обитателями, а ночь проводит в теплом убежище, сообщает парк.

Тигренка Шерхана – сына прославившегося тигра Амура – познакомили с хищными животными из приморского сафари-парка, он играл с барсучихой и пугал лис, сообщает РИА Новости.

Тигренок Амура и Уссури по имени Шерхан родился в конце сентября 2016 года очень слабым. Тигрица не приняла и отказалась кормить его и еще одного тигренка, который в результате погиб. Шерхана удалось спасти, он жил в теплом помещении, где за ним круглосуточно наблюдал ветеринар.

"Тигренка Шерхана завели погулять в Парк хищников. Ему очень понравилась бесстрашная барсучиха Катюха. Она ходила рядом с тигренком, нисколько не опасаясь его, а Шерхана такое поведение только подзадоривало. Он то и дело норовил с ней поиграть, пытался задеть ее лапой, но барсучиха огрызалась и шла дальше своим путем. Енотовидные собаки сохраняли нейтралитет — настороженно наблюдали за полосатым маленьким хищником, но не убегали от него", — говорится в сообщении сафари-парка.

Лисы и красные волчата тигренка побаивались и убегали в дальний конец Парка. Дальневосточный лесной кот не понял, кто такой тигр, и опасливо шипел на Шерхана. Для тигренка повесили лакомство — кусочек мяса. Учуяв запах, он ловко взобрался на дерево и съел его.

Сейчас тигренок днем находится в Парке хищных зверей, общается с его обитателями, а ночь проводит в теплом убежище, сообщает парк.

О дружбе тигра Амура и козла Тимура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял спальное место тигра, заставив того перебраться на крышу убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube. После стычки зверей и лечения козла животные живут в соседних вольерах.



