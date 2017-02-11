Жанат Жакиянов готов дать Роуши Уоррену реванш

Чемпион мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе казахстанский боксер Жанат Жакиянов (27-1, 18 КО) заявил о том, что он готов предоставить реванш американцу Роуши Уоррену (14-2, 4 КО), пишет Vesti.kz.

"Мы рады, что получили возможность сразиться за титул чемпиона мира. Это потрясающие чувства, когда выигрываешь пояс. Он считает, что победил и хочет реванша. Мы определенно можем это обсудить. Я дрался по всему миру и никогда не избегал вызовов", - заявил Жакиянов.

Их поединок, на кону которого и стояли два чемпионских титула, состоялся утром 11 февраля в Толедо (США). По итогам 12 раундов судьи раздельным решением отдали победу Жакиянову, который дважды побывал в нокдауне в первом раунде.

После боя Уоррен заявил, что не согласен с решением судей, так как больше попадал и отправил соперника на настил ринга. Американец добавил, что хочет вернуть свои пояса в реванше. В свою очередь Жакиянов считает, что добился заслуженной победы, несмотря на нокдауны.

Добавим, что для Жакиянова этот бой был первым после длительного перерыва и первым в США. Последний раз он боксировал в ноябре 2015-го, когда разделенным решением судей выиграл пояс "временного" чемпиона в бою с венесуэльцем Йонфрезом Парехо.

Фото: Leo Wilson Jr./Premier Boxing Champions