Бывший игрок ФК "Актобе" Маркос Пиззелли требует у клуба 63,4 млн тенге

В заявлении говорится, что из требуемой общей суммы 4 991 833 - это долг по заработной плате, а 58 432 361 - это сумма компенсации.

Экс-игрок казахстанского футбольного клуба Маркос Пиньейро Пиззелли (Marcos Pinheiro Pizzelli) требует выплаты ему со стороны клуба 63,4 млн тенге, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Актюбинском городском суде по гражданским делам.

"В заявлении, поданном представителем истца, говорится, что из требуемой общей суммы 4 991 833 - это долг по заработной плате, а 58 432 361 - это сумма компенсации",- отметили в горсуде.

По словам собеседника, истец просил суд под председательством судьи города Актобе Жулдыз Бимановой наложить арест на движимое и недвижимое имущество ответчика - ФК "Актобе".

"Однако в обеспечительных мерах было отказано, поскольку они, как посчитала судья Ж. Биманова, не должны приводить ответчика (юридическое лицо или ИП) к банкротству либо нарушению нормальной производственной деятельности", - отметили в суде.

Сам истец в суде не присутствует, доверив решение всех процессуальных вопросов своему официальному представителю.

М.Пиззелли играл за ФК "Актобе" в период с 2014-2015 годы. В настоящее время спортсмен выступает за греческий ФК "Ксанти".