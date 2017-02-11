В Костанае задержали таксиста, заставившего умыться клиентку зеленкой

Полицейские Костаная задержали таксиста, заставившего клиентку, у которой не оказалось денег на проезд, умыться зелёнкой.

«По данному факту задержан житель города Костанай 1982 года рождения. Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержанный дал показания. Ведётся досудебное расследование. Мера пресечения для него пока не избрана», – цитирует Informburo руководителя пресс-службы ДВД Костанайской области Елену Кашарину.

Удалось выяснить, что мужчина работает таксистом на постоянной основе.

Мужчина 10 февраля налил девушке по имени Катя на ладони зелёнку. Он решил, что девушка – наркоманка и приехала за очередной дозой. Недовольство таксиста вызвало то, что она не заплатила ему за поездку.

«Умывай лицо, давай, – приказывает мужчина клиентке. – Скажи: дядя Мурат, я больше никогда не буду кидать таксистов».

Девушка послушно всё исполняет, намазывает лицо зелёнкой два раза. Водитель при этом просит её быть аккуратнее, не забрызгать машину.

Отметим, изначально таксисты заставляли умываться зелёнкой «кинувших» клиентов в России. Подходы к наказанию те же — нужно тщательно измазать лицо, при этом повторяя «я больше никогда не буду кидать таксистов».

Судя по всему, пример наказания переняли и в Казахстане.