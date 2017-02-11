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Следующее заседание по Сирии состоится в Астане 15-16 февраля

11 февраля 2017, 19:00

Планируется обсудить вопросы соблюдения режима прекращения боевых действий на территории Сирии.


15-16 февраля 2017 года в столице Казахстана планируется проведение очередного заседания высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РК. Об этом пишет SPUTNIK.

По сообщению стран-гарантов — России, Турции, Ирана, на встрече будут обсуждены вопросы соблюдения режима прекращения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики и мероприятия по стабилизации обстановки в конкретных местностях, принятие положения о совместной оперативной группе, согласование дальнейших мер по усилению режима перемирия, а также другие практические шаги, в том числе в свете предстоящих межсирийских переговоров в Женеве.

На данную встречу в Астану также приглашаются делегации Иорданского Хашимитского Королевства, правительства Сирийской Арабской Республики, представители сирийской вооруженной оппозиции, спецпредставитель генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура, в качестве наблюдателей — представители США.


Фото © Sputnik / Болат Шайхинов


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