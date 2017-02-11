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Польская прокуратура предъявила обвинения водителю, спровоцировавшему ДТП с премьером

11 февраля 2017, 19:04

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.


Прокуратура Польши предъявила обвинения водителю, чьи действия стали причиной ДТП в Освенциме, в котором пострадала премьер-министр республики Беата Шидло. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Малопольского воеводства Себастиан Глень, пишет ТАСС.

"21-летний водитель был допрошен. Он услышал обвинения в нанесении телесных повреждений из-за ДТП", - сказал он. Водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Дело ведет Окружная прокуратура в Кракове. После аварии также был допрошен водитель правительственного автомобиля. Он заявил, что кортеж ехал с включенными звуковыми и световыми сигналами. Оба водителя были трезвыми.

ДТП произошло в пятницу около 18:30 по местному времени. Колонна из трех машин с включенными световыми и звуковыми сигналами обгоняла Fiat. Его водитель пропустил первый автомобиль, а затем повернул, столкнувшись со второй машиной, в которой находилась глава польского правительства. Водитель правительственного автомобиля, пытаясь избежать столкновения, съехал влево, врезавшись в дерево на обочине.

После аварии премьер, ее водитель и охранник были доставлены в больницу в Освенциме. После обследования было объявлено, что Шидло серьезно не пострадала, так как была пристегнута ремнями безопасности. Поздним вечером главу правительства транспортировали на вертолете в Военный медицинский институт в Варшаве.

Фото © EPA/JACEK BEDNARCZYK


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