Телеведущая из Ливии попала в Книгу рекордов Гиннесса с 24-часовым ток-шоу

Автор и ведущая популярных музыкально-развлекательных программ на ливанском государственном телевидении (Tele-Liban) Далиа Фрейфир попала в Книгу рекордов Гиннесса. В течение суток она вела непрерывное ток-шоу, беседуя в прямом эфире с более чем 40 музыкантами, певцами, артистами, писателями и художниками как Ливана, так и других арабских стран. Всего в ее передаче принял участие 91 человек, сообщает ТАСС.

Как отмечает новостной сайт "Балади", успех Далии знаменателен тем, что она вела ток-шоу в течение суток, не видя своих собеседников. Популярная телеведущая ослепла еще в 18 лет, попав в автокатастрофу. Пережитая трагедия, однако, не помешала ей осуществить свою мечту и завоевать достойное место в элите ливанских СМИ, сначала на радиостанции "Изаат Любнан", а затем на национальном телеканале.

Получая свидетельство о зарегистрированном рекорде, Далиа призвала правительство и общественность уделять внимание людям, лишенным зрения. "Помогайте им найти себя в этой жизни и устроиться на работу", - отметила она.

Соратники Фрейфир рассказали, что телеведущая пользуются заслуженной любовью своих коллег и зрителей. "Веселый характер, живой ум и привлекательная внешность помогли ей стать звездой", - подчеркнул журналист Фабиус Абу Халиль. Сама Далиа призналась, что "живет искренней верой в Бога, который помогает ей преодолевать трудности и осуществлять задуманное".