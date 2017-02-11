Аким Алматинской области поручил пересмотреть работу с инвесторами

Об этом он сказал в ходе отчетной встречи акима города Талдыкоргана Багдата Карасаева с населением областного центра.

Аким Алматинской области Амандык Баталов поручил пересмотреть работу с инвесторами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом он сказал в ходе отчетной встречи акима города Талдыкоргана Багдата Карасаева с населением областного центра. Выступая перед собравшимися, градоначальник доложился о росте промышленности, в котором за прошедший год объем выпуска продукции превысил 52,0 миллиарда тенге с ростом на 12,0 млрд. тенге с предыдущим годом. Аким города отметил и о деятельности индустриальной зоны Талдыкорган.

«В настоящее время на ее территории уже введены в эксплуатацию 2 завода – это Саркан май - по рафинации и розливу растительного масла и Аманат Казына - по выпуску синтетических моющих средств. В результате инвестировано 648,0 млн тенге и создано 45 новых рабочих мест», - отметил Б. Карасаев.

В свою очередь, глава региона Амандык Баталов остался недоволен работой в этом секторе.

«Два с половиной года тому назад у нас нечего было показывать, кроме аккумуляторного. Для этого вам построили индустриальную зону. Так почему же вы не провели ни одного инвест-форума? Весь Казахстан проводит. Или вы другие?», - возмутился Амандык Баталов. Кроме того, глава региона призвал акима города ускорить работу по газораспределительным сетям и довести до каждого дома голубое топливо.

Также Амандык Баталов упомянул значимость развития сельскохозяйственной отрасли.

«У нас самая протяженные ирригационные сети в республике – 17 тысяч километров. Самое большое количество водоемов – 144. Мы должны эффективно использовать ресурсы для привлечения инвесторов, увеличения площадей посевов и улучшения качество выпускаемой продукции», - подытожил глава региона.

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