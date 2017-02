Трамп пообещал снизить цену на строительство стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп пообещал, что снизит цену на строительство стены на сухопутной границе США с Мексикой, передает РИА Новости.

"Я читаю, что великая пограничная СТЕНА обойдется дороже, чем власти изначально задумали, но я еще не участвовал в проектировании или переговорах. Когда я приму участие, как и в случае с военными самолетами F-35 или программой Air Force One, цена ОЧЕНЬ СИЛЬНО СНИЗИТСЯ", — написал Трамп в микроблоге Twitter.

Ранее Трамп добился от компании Lockheed Martin скидки более 700 миллионов долларов по очередному контракту на поставки американскому правительству F-35. Компания Boeing, которая ведет переговоры о поставке администрации двух президентских самолетов, также обещала подумать о снижении цен.

Агентство Рейтер со ссылкой на доклад министерства внутренней безопасности (МВБ США) сообщило ранее, что стена на границе с Мексикой, которую президент Трамп собирается построить для обеспечения безопасности своей страны, обойдется в 21,6 миллиарда долларов. Трамп обещает, что за стену заплатит Мексика. Официальные лица в Мехико категорически заявляют, что платить за стену не будут.

...design or negotiations yet. When I do, just like with the F-35 FighterJet or the Air Force One Program, price will come WAY DOWN!