Трамп пообещал снизить цену на строительство стены на границе с Мексикой
Цена "стены Трампа" на границе США с Мексикой должна была составить $21,6 миллиарда.
Президент США Дональд Трамп пообещал, что снизит цену на строительство стены на сухопутной границе США с Мексикой, передает РИА Новости.
"Я читаю, что великая пограничная СТЕНА обойдется дороже, чем власти изначально задумали, но я еще не участвовал в проектировании или переговорах. Когда я приму участие, как и в случае с военными самолетами F-35 или программой Air Force One, цена ОЧЕНЬ СИЛЬНО СНИЗИТСЯ", — написал Трамп в микроблоге Twitter.
Ранее Трамп добился от компании Lockheed Martin скидки более 700 миллионов долларов по очередному контракту на поставки американскому правительству F-35. Компания Boeing, которая ведет переговоры о поставке администрации двух президентских самолетов, также обещала подумать о снижении цен.
Агентство Рейтер со ссылкой на доклад министерства внутренней безопасности (МВБ США) сообщило ранее, что стена на границе с Мексикой, которую президент Трамп собирается построить для обеспечения безопасности своей страны, обойдется в 21,6 миллиарда долларов. Трамп обещает, что за стену заплатит Мексика. Официальные лица в Мехико категорически заявляют, что платить за стену не будут.
...design or negotiations yet. When I do, just like with the F-35 FighterJet or the Air Force One Program, price will come WAY DOWN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 февраля 2017 г.
Фото © AFP 2017/ Brendan Smialowski
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