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"На пятьдесят оттенков темнее" собрал в первый день мирового проката $22,4 млн

11 февраля 2017, 21:21

Фильм "На пятьдесят оттенков темнее" вышел в прокат 9 февраля.


Продолжение картины "Пятьдесят оттенков серого" продано в 37 семь стран суммарным тиражом в 30 миллионов экземпляров. Фильм является лидером проката в 36 странах. Общие сборы в первый день мирового проката достигли $22,4 миллиона, пишет Лайф.

Напомним, фильм "На пятьдесят оттенков темнее" вышел в мировой и российский прокат 9 февраля.

В премьерный день в Австралии картина собрала $2,1 миллиона, в Бразилии — $2 миллиона, во Франции — $1,9 миллиона, в Италии — $1,6 миллиона, в Германии — $1,4 миллиона. В России фильм "На пятьдесят оттенков темнее" собрал в первый день $1,5 миллиона.

Также картина стала лидером проката в США. По результатам сборов за премьерный четверг фильм "На пятьдесят оттенков темнее" заработал в США $5,7 млн.


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