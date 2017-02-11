Иммигрантку в США приговорили к 8 годам тюрьмы за незаконное голосование

Иммигрантка приговорена в американском штате Техас к длительному сроку заключения за то, что дважды незаконно голосовала на выборах, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Роза Мария Ортега получила 8 лет тюрьмы и почти гарантированную депортацию из США за то, что голосовала на президентских выборах 2012 года и промежуточных выборах 2014 года. У осужденной четверо детей и жених, который на 10 лет ее моложе. Ортега попала в США ребенком и является держателем так называемой грин-карты — постоянного вида на жительство в США. Однако, как правило, осужденных за тяжкие преступления лишают грин-карты и депортируют из страны после отбытия срока наказания.

Приговор "показывает, насколько серьезно Техас подходит к безопасности выборов", заявил генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон.

Адвокат Ортеги Кларк Бердсэлл заявил, что приговор слишком жесток. "Ее образование — шесть классов. Она не знала, что это незаконно. Она может владеть собственностью, служить в армии, получить работу, платить налоги. Но она не может голосовать, и она об этом не знала", — сказал Бердсэлл.

Дело Ортеги получило огласку на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, что на выборах незаконно проголосовали миллионы иммигрантов. Трамп обещает провести расследование. Оппоненты Трампа при этом заявляют, что в итогах выборов сомневаться не приходится, даже несмотря на то, что Трамп их выиграл.

Ряд сайтов расценил приговор Ортеге как доказательство махинаций на выборах. New York Times с этим не соглашается, заявляя, что подобные дела крайне редки, и этим объясняется жесткость приговора.

Ортега была зарегистрированным членом Республиканской партии. В 2012 году она голосовала за кандидата от республиканцев в президенты Митта Ромни.

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