Димаш Кудайбергенов спел казахскую песню на фестивале фонарей в Китае

Сегодня в праздничном концерте на Hunan.TV по случаю фестиваля фонарей «Юаньсяо» Димаш Кудайбергенов спел песню «Ой Жайлау», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Напомним, казахстанский певец, принимающий участие в конкурсе исполнителей «Singer» в Китае, вторую неделю подряд возглавляет рейтинг 10 самых популярных звезд (не только певцы, но и актеры, ведущие и др.) в Поднебесной. Он составляется из расчета частоты упоминания имен в Интернете, запросов в поисковике, по просмотрам видео артиста, телевизионному рейтингу и т.п.

О сенсационной популярности Димаша Кудайбергенова в Китае, к примеру, говорит то, что меньше чем за неделю видеоролик о нем, снятый одной из его поклонниц методом песочной анимации, набрал свыше 5 млн. просмотров. В сеть также выложены фотографии и фильм о закулисной жизни Димаша Кудайбергенова на проекте «Singer».

Сегодня в эфир телеканала Hunan.TV вышла запись четвертого этапа конкурса «Singer», на котором Димаш Кудайбергенов спел без акцента на китайском языке песню «Осенняя печаль» и занял третье место. Пятый этап конкурса будет показан по хунаньскому телевидению 18 февраля. Но уже известно, что казахстанский певец с песней «Uptown Funk» занял пятое место и прошел в следующий тур музыкального состязания.