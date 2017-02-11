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В родном городе Гитлера ищут его двойника

11 февраля 2017, 22:29

"Прославлять личность Адольфа Гитлера на глазах у других – преступление", — прокомментировали в региональной прокуратуре.


Австрийская полиция разыскивает мужчину, который в образе Адольфа Гитлера прогуливается по Браунау-ам-Инн — родному городу немецкого диктатора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Oberösterreichische Nachrichten".

Молодого человека в костюме времен Гитлера, с характерными усами и прической на боковой пробор несколько раз видели местные жители. По их оценкам, мужчине от 25 до 30 лет.

Очевидцы сообщают, что "двойник" фотографировался на фоне дома, в котором родился Гитлер, а также просматривал журналы о Второй мировой войне в книжном магазине.

В баре, куда наведывается мужчина, он известен как "Харальд Гитлер".

Австрийские правоохранители выясняют все детали этой ситуации и не исключают, что молодому человеку может грозить наказание.

"Прославлять личность Адольфа Гитлера на глазах у других – преступление", — прокомментировали в региональной прокуратуре.

Фото © AP Photo/ Kerstin Joensson, File


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