Самую толстую женщину в мире привезли на лечение в Индию

Египтянка Иман Ахмад Абдулати, которая весит около 500 килограммов, страдает от слоновой болезни. Помочь ей вызвался индийский врач Муффазал Лакдавала, пишет Лайф.

Сегодня утром 36-летнюю Иман Ахмад Абдулати доставили в больницу в Мумбаи на грузовом автомобиле. После перенесённого ранее инсульта Иман не может ходить, поэтому её поднимали в медицинское учреждение на тросах в специальном боксе.

Предположительно, лечение женщины займёт несколько месяцев.

