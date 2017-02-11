Самую толстую женщину в мире привезли на лечение в Индию
Египтянка Иман Ахмад Абдулати весит около 500 килограммов.
Египтянка Иман Ахмад Абдулати, которая весит около 500 килограммов, страдает от слоновой болезни. Помочь ей вызвался индийский врач Муффазал Лакдавала, пишет Лайф.
Сегодня утром 36-летнюю Иман Ахмад Абдулати доставили в больницу в Мумбаи на грузовом автомобиле. После перенесённого ранее инсульта Иман не может ходить, поэтому её поднимали в медицинское учреждение на тросах в специальном боксе.
500 Kg Eman, World's Heaviest Woman, In Mumbai for Treatment! - https://t.co/OFcKPbdCeGpic.twitter.com/GNyLELiGbT— Paahai Media (@paahaimedia) 11 февраля 2017 г.
Предположительно, лечение женщины займёт несколько месяцев.
500 Kg Eman, World’s Heaviest Woman, Lands In Mumbai, Lifted By A Crane | Via @ndtvhttps://t.co/fFcLev3Id3pic.twitter.com/vS8VCuJ7F4— Edit Platter (@EditPlatter) 11 февраля 2017 г.
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