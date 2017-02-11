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Китаец вернулся на родину после полувекового удержания в Индии

11 февраля 2017, 23:14

Мать Ван Ци скончалась 10 лет назад. На похороны он попасть не смог.


Китайский военный инспектор Ван Ци смог увидеть семью в КНР впервые с 1963 года, когда он по ошибке забрел на территорию Индии и удерживался в соседней державе то как заключенный, то - уже на воле - как жертва бюрократии, пишет Русская служба ВВС.

В Пекине рейс с Ван Ци встретили члены его семьи. Когда же Ван долетел до родного города Сяньян, в провинции Шэньси, толпы горожан развернули в аэропорту баннеры: "Добро пожаловать домой, солдат: труден был твой путь".

Вопросом его возвращения в последнее время занимался МИД Китая, однако дело шло ни шатко ни валко: действительный паспорт своей родной страны бывший военный получил только в 2013 году.

В путешествии экс-инспектора сопровождали его совершеннолетние дети. Кроме того, в пятницу вечером, перед посадкой на рейс из Дели, представители китайской дипмиссии в индийской столице организовали для семьи Ван шопинг-тур в одном из мегамоллов.

За более чем полувековое отсутствие мужчины на родине он обзавелся супругой в Индии.

Его жена в настоящий момент испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, неясно, захочет - и сможет ли - Ван вернуться в страну, лежащую по южную сторону Гималаев, где он провел большую часть жизни.

У детей китайского военного есть индийские паспорта, а у самой жертвы обстоятельств - документ от МИД Индии, разрешающий ему выехать из страны.


В январе 1963 года Ван Ци проводил разведку в китайско-индийской приграничной зоне, помогая сослуживцам строить дорогу для армейской техники, и ненароком пересек границу.

После многих часов скитаний голодный и усталый мужчина встретил фургон Красного Креста и обратился за помощью. Медики передали его индийской армии.

Затем он провел более шести лет в различных пенитенциарных учреждениях, однако в 1969 году индийский суд дал ему волю.

При этом вернуться на родину ему не позволили. Вместо этого сотрудники МВД Индии вывезли его в удаленную деревню Тироди штата Мадхья-Прадеш в центральной части Индии.

Последовавшие за заключением 47 лет он провел в Индии, не покидая страны. За это время он освоил профессию мукомола и создал семью. Как рассказывали соседи бывшего военного, семья Вана жила в бедности.


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