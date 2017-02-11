Назарбаев посетил премьеру оперы «Кыз Жибек»

Достояние золотого национального фонда – опера Евгения Брусиловского «Кыз Жибек» состоялась на сцене Большого зала, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Либретто на основе одноименной народной лиро-эпической поэмы о трагической любви Жибек и Тулегена создал выдающийся драматург и писатель Габит Мусрепов. В поэтических строках сказания о трагической любви представителей двух социально неравных племен, как в фокусе, отразились многие стороны духовной жизни казахов-кочевников, их думы и чаяния.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдинов, режиссер-постановщик – Михаил Панджавидзе (Беларусь).



