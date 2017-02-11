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Назарбаев посетил премьеру оперы «Кыз Жибек»

11 февраля 2017, 23:23

Премьера состоялась в "Астана Опера" 11 февраля.


Достояние золотого национального фонда – опера Евгения Брусиловского «Кыз Жибек» состоялась на сцене Большого зала, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Либретто на основе одноименной народной лиро-эпической поэмы о трагической любви Жибек и Тулегена создал выдающийся драматург и писатель Габит Мусрепов. В поэтических строках сказания о трагической любви представителей двух социально неравных племен, как в фокусе, отразились многие стороны духовной жизни казахов-кочевников, их думы и чаяния.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдинов, режиссер-постановщик – Михаил Панджавидзе (Беларусь).



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