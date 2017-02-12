В ЗКО водитель погиб в страшной аварии
Произошло лобовое столкновение.
Авария произошла на трассе Чапаево-Жангала, погиб водитель, трое человек госпитализированы, передает портала «Мой ГОРОД».
По данным портала, ДТП произошло сегодня, 11 февраля. На трассе столкнулись ВАЗ 21014 и «Лада Ларгус».
По свидетельствам очевидцев, ВАЗ ехал со стороны поселка Жангала в сторону Чапаево. Лада Ларгус направлялась в сторону Жангалы.
«Не справившись с управлением, ВАЗ вылетел на встречку. Произошло лобовое столкновение. Водитель ВАЗа погиб на месте. Троих госпитализировали», — рассказали очевидцы.
На месте работает следственно-оперативная группа. Подробности выясняются.
Фото предоставлено очевидцами
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