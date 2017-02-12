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В ЗКО водитель погиб в страшной аварии

12 февраля 2017, 00:14

Произошло лобовое столкновение.


Авария произошла на трассе Чапаево-Жангала, погиб водитель, трое человек госпитализированы, передает портала «Мой ГОРОД».

По данным портала, ДТП произошло сегодня, 11 февраля. На трассе столкнулись ВАЗ 21014 и «Лада Ларгус».

По свидетельствам очевидцев, ВАЗ ехал со стороны поселка Жангала в сторону Чапаево. Лада Ларгус направлялась в сторону Жангалы.

«Не справившись с управлением, ВАЗ вылетел на встречку. Произошло лобовое столкновение. Водитель ВАЗа погиб на месте. Троих госпитализировали», — рассказали очевидцы.

На месте работает следственно-оперативная группа. Подробности выясняются.


Фото предоставлено очевидцами


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