В Канаде освободили обезглавившего соседа в автобусе шизофреника

Уилл Бейкер ранее говорил в интервью, что хотел бы умереть.

Страдающий шизофренией канадец Уилл Бейкер, ранее известный как Винс Вейгуан Ли, в 2008 году обезглавил попутчика в автобусе - 22-летнего Тима Маклина - по воле "голосов в голове". Теперь он освобожден от постоянного наблюдения по решению врачебной комиссии, сообщает Русская служба ВВС.

Как утверждал восемь лет назад убийца, ему показалось, что он слышит "голос Бога", который приказывает ему спасти мир от нападения пришельцев и лишить жизни человека, ехавшего вместе с ним в рейсовом автобусе города Портидж-ла-Прери в 75 километрах к западу от Виннипега - административного центра канадской Манитобы.

Бейкер выхватил нож и многократно ударил им Маклина на глазах у встревоженных попутчиков. После этого Бейкер отрезал молодому канадцу голову и попытался извлечь его внутренние органы. Услышав крики жертвы, водитель остановил автобус и выскочил из него вместе с другими пассажирами.

В 2009 году убийцу приговорили к принудительному лечению.

Мать зверски убитого Тима - Кэрол де Делли - написала в "Фейсбуке", что у нее "нет слов", чтобы описать теперешнее решение врачей, которые посчитали, что мигрировавший из Китая в Канаду 15 лет назад Ли-Бейкер достаточно безопасен для общества.

Убийца ранее выразил раскаяние, сказав, что ему очень жаль. В прошлом году ему было позволено вернуться в свою квартиру в Виннипеге, однако он находился под контролем врачей.

Как утверждают лечащие врачи Бейкера, он осознает, что ему необходимо принимать лекарства, в связи с чем он может продолжить курс лечения.

"Врачебный консилиум полагает, что имеющиеся данные не позволяют предположить наличие общественной угрозы со стороны господина Бейкера", - сказано в заключении комиссии.