Пятеро саратовцев перепутали фельдшера со стриптизершей по вызову

В субботу пятеро мужчин в Саратове закрыли дверь за приехавшей на вызов фельдшером скорой помощи и потребовали, чтобы она разделась, девушке в итоге удалось спастись, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.

По его словам, в субботу днем в "скорую" поступил вызов якобы к больному, у которого случился гипертонический криз.

"На место выехала бригада, в квартиру поднялась 27-летняя фельдшер. Как только она зашла в квартиру, за ней закрыли дверь пятеро мужчин и сказали ей: "Раздевайся". Фельдшеру удалось вырваться, закрыться в ванной и по мобильному телефону вызвать полицию. В это время мужчины пытались выломать дверь. Медицинская помощь там никому не понадобилась", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время с фельдшером работают психологи.

"О чрезвычайной ситуации проинформирован министр здравоохранения Владимир Шульдяков, который взял этот вопиющий случай под контроль и дал поручение, чтобы данная информация оперативно была направлена в правоохранительные органы с целью возбуждения уголовного дела. Виновные должны быть наказаны", — добавил Колоколов.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД, в полицию уже поступило заявление от фельдшера. "Мы проводим по данному факту проверку, задержано двое подозреваемых. Устанавливаются все обстоятельства инцидента", — сказал собеседник агентства.

В региональном управлении СК начали доследственную проверку, следователи планируют в ближайшее время получить объяснения от всех участников инцидента, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.