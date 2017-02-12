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В Стамбуле суд арестовал исполнителя теракта в ночном клубе Reina

12 февраля 2017, 01:15

Жертвами нападения в новогоднюю ночь стали 39 человек, 69 граждан получили огнестрельные ранения.


Решением стамбульского суда взят под стражу уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов, который является исполнителем теракта в ночном клубе Reina, сообщает РГ со ссылкой на информагентство Anadolu.

Ранее управление полиции Стамбула завершило расследование по делу Машарипова, который признан виновным в попытке свержения конституционного строя, участии в деятельности террористической организации, а также в преднамеренном убийстве более одного лица.

Жертвами нападения в новогоднюю ночь стали 39 человек, 69 граждан получили огнестрельные ранения. Террорист ворвался в помещение клуба и открыл из автомата беспорядочный огонь по людям. Некоторое время Машарипов скрывался у своего знакомого в пригороде Стамбула, однако вскоре полиция вышла на его след.


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