В Стамбуле суд арестовал исполнителя теракта в ночном клубе Reina

Решением стамбульского суда взят под стражу уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов, который является исполнителем теракта в ночном клубе Reina, сообщает РГ со ссылкой на информагентство Anadolu.

Ранее управление полиции Стамбула завершило расследование по делу Машарипова, который признан виновным в попытке свержения конституционного строя, участии в деятельности террористической организации, а также в преднамеренном убийстве более одного лица.

Жертвами нападения в новогоднюю ночь стали 39 человек, 69 граждан получили огнестрельные ранения. Террорист ворвался в помещение клуба и открыл из автомата беспорядочный огонь по людям. Некоторое время Машарипов скрывался у своего знакомого в пригороде Стамбула, однако вскоре полиция вышла на его след.