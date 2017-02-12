Казахстанский детдомовец на российском телепроекте посвятил песню Батырхану Шукенову

В российском детском вокальном телепроекте «Ты супер!» 15-летний казахстанец Владимир Сарафутдинов исполнил песню «Нелюбимая» Батырхана Шукенова, сообщает Zakon.kz.

Детдомовец из Уральска не прошел в следующий тур из-за подростковых изменений голоса. При этом в жюри отметили его талант, но считают, что пока юному дарованию категорически нельзя петь. Ему сообщили, что голос у подростков может ломаться долго – до трех лет.

В конце выступления Владимир рассказал, что посвящает свое исполнение Батырхану Шукенову. Также мальчик поблагодарил всех казахстанцев, которые его поддерживали.

В детдом Владимир Сарафутдинов попал в три года. Его мать тяжело заболела, состояние здоровья не позволило ей воспитывать ребенка, а родственников, которые смогли бы взять его под опеку, не нашлось. Сейчас Владимир изучает языки, занимается спортом, снимает видео и занимается монтажом. Планирует поступать в музыкальное училище. Мечтает стать певцом и построить собственную компанию.

Фото © Sputnik / Антон Девяткин