Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Турции арестовали двух мужчин, готовивших теракт в Европе

12 февраля 2017, 01:56

В ходе следствия было установлено, что Мохамад Лябан и Мохаммед Тефик Салех проникли на территорию Сирии в 2014 году через Турцию, чтобы присоединиться к боевикам ИГ


Двое мужчин, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство" и подготовке теракта в Европе, были арестованы в пятницу в Турции, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

По его данным, подданный Дании ливанского происхождения Мохамад Лябан и подданный Швеции иракского происхождения Мохаммед Тефик Салех были задержаны ранее в этом месяце в провинции Адана на юге Турции.

После десятидневного допроса, устроенного стражами порядка, суд принял решение оставить подозреваемых под стражей.

В ходе следствия было установлено, что Лябан и Салех проникли на территорию Сирии в 2014 году через Турцию, чтобы присоединиться к боевикам ИГ.

При этом Салех путешествовал с детьми и женой, которая в итоге не поехала в Сирию и вернулась в Швецию, где сообщила властям о том, что ее супруг присоединился к террористам ИГ.

Турецкая полиция также конфисковала цифровые материалы у Лябана, в том числе фотографии, предположительно из Сирии, на которых подозреваемые изображены в военном камуфляже и с оружием в руках.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...