В Турции арестовали двух мужчин, готовивших теракт в Европе

В ходе следствия было установлено, что Мохамад Лябан и Мохаммед Тефик Салех проникли на территорию Сирии в 2014 году через Турцию, чтобы присоединиться к боевикам ИГ

Двое мужчин, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство" и подготовке теракта в Европе, были арестованы в пятницу в Турции, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

По его данным, подданный Дании ливанского происхождения Мохамад Лябан и подданный Швеции иракского происхождения Мохаммед Тефик Салех были задержаны ранее в этом месяце в провинции Адана на юге Турции.

После десятидневного допроса, устроенного стражами порядка, суд принял решение оставить подозреваемых под стражей.

В ходе следствия было установлено, что Лябан и Салех проникли на территорию Сирии в 2014 году через Турцию, чтобы присоединиться к боевикам ИГ.

При этом Салех путешествовал с детьми и женой, которая в итоге не поехала в Сирию и вернулась в Швецию, где сообщила властям о том, что ее супруг присоединился к террористам ИГ.

Турецкая полиция также конфисковала цифровые материалы у Лябана, в том числе фотографии, предположительно из Сирии, на которых подозреваемые изображены в военном камуфляже и с оружием в руках.